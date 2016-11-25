СМИ назвали Кабаеву и Поветкина вкладчиками банка РПЦ

Несколько известных российских олимпийцев ранее держали свои сбережения в проблемном банке «Пересвет», который контролирует Русская православная церковь. Об этом пишет Forbes.ru со ссылкой на источник в банке.

По его данным, клиентами «Пересвета» были олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева, боксер Александр Поветкин, волейболистка Екатерина Гамова, а также призеры Игр: метательница молота Ольга Кузенкова, синхронистки Елена Азарова, борец греко-римского стиля Хасан Бароев и другие.

Есть ли счета у известных спортсменов в банке сейчас, изданию выяснить не удалось. Гамова сообщила, что не пользовалась услугами «Пересвета». Представитель Поветкина воздержался от комментариев. Связаться с Кабаевой Forbes не смог.

В Олимпийском комитете России на запрос, сотрудничала ли организация с «Пересветом», не ответили.

Алина Кабаева — председатель совета директоров «Национальной медиа группы». После завершения спортивной карьеры она была депутатом Госдумы.