Песков назвал «уткой» сообщения о показаниях Белых против Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отнес к «категории абсурда» сообщения СМИ о якобы имевшем место предложении бывшему кировскому губернатору Никите Белых дать показания против Алексея Навального в обмен на домашний арест. Об этом пишет РБК.

«Это из серии информационных "уток"», — цитирует его ТАСС.

Песков заявил, что ни администрация президента, ни ее сотрудники, не имеют и не могут иметь отношения к следственным действиям.

Ранее в СМИ была опубликована статья, в которой сообщалось о предложении представителей администрации президента. Об этом изданию сообщил знакомый Белых, который также связал это предложение с недавней сменой адвокатов кировского экс-губернатора.

21 ноября стало известно о том, что Никита Белых отказался от услуг адвокатов Вадима Прохорова и Ольги Михайловой. Причиной была названа большая загруженность обоих в деле об убийстве Бориса Немцова, которое сейчас рассматривается в Московском окружном военном суде.

Новым адвокатом Белых стал Андрей Грохотов.