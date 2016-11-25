Песков подтвердил обсуждение реорганизации АП

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что в Кремле обсуждается изменение структуры кремлевской администрации.

«Ведутся разные обсуждения относительно возможной реорганизации администрации, я точной информацией не располагаю», — сообщил он.

О том, что администрацию президента России ожидает реорганизация, а количество управлений в ней может сократиться как минимум мере вдвое, ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По их данным, глава администрации Антон Вайно собирается оставить из нынешних 21 управления 8-9.