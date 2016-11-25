Кремль объяснил обещанный Клинцевичем «ядерный ответ» НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешнюю политику страны определяет глава государства, а не законодатели. Так он прокомментировал слова первого заместителя председателя сенатского комитета по обороне и безопасности Франца Клинцевича о применении ядерного оружия на объекты НАТО в ответ на агрессивные действия альянса. Об этом пишет агентство RT.

«Наши законодатели, безусловно, имеют право на свою точку зрения, они живо реагируют на международные события, живо реагируют на экспансию НАТО в сторону российских границ и на экспансию военной инфраструктуры НАТО, поэтому такая позиция понятна. Но хочу заметить, что наши законодатели по Конституции не определяют внешнюю политику России, ее определяет президент России», — пояснил представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, Клинцевич говорил о применении ядерных боеприпасов наземного, морского и воздушного базирования.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рекомендовал России «расслабиться» по поводу расширения альянса.

Несколькими днями ранее российский лидер Владимир Путин допустил нанесение ударов по объектам НАТО в случае угрозы для России со стороны альянса.