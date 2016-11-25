Опрошенные россияне пожаловались на недостаточную борьбу с коррупцией

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что многие опрошенные россияне считают недостаточными проводимые меры по борьбе с коррупцией в стране. Социологов заинтересовало мнение граждан по этому вопросу в связи с арестом бывшего главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении данные опроса.

Более 75% респондентов слышали об аресте экс-министра. Среди наиболее информированных об этом событии выступают люди пожилого возраста, а также высоокообразованные граждане. Более половины опрошенных считают, что арест Улюкаева был показательной акцией. Лишь 30% признались, что видят в этом событии проявление реальной борьбы властей страны со взяточничеством.

Кандидат психологических наук Константин Абрамов заявил, что подобные громкие истории о крупных коррупционных скандалах вызывают интерес у большинства россиян. Вместе с тем он отметил, что арест Улюкаева граждане России рассматривают как фактор внутриполитической борьбы в государстве, а не как следствие системной борьбы с коррупцией.

«Пока, по оценкам россиян, мы не видим влияния этого события на репутацию правительства РФ и эффективность работы кабинета министров. Замечу лишь, что за последние годы в рейтинге коррумпированности институтов и сфер российского общества федеральная власть и правительство, по ответам наших граждан, демонстрировали положительную антикоррупционную динамику», — пояснил Абрамов.

Опрос ВЦИОМ проводился 19-20 ноября в 130 населенных пунктах РФ, среди 1600 человек.

Ранее подобный опрос провел аналитический центр «Левада». Согласно данным исследования, более 49% опрошенных россиян считают дело против Улюкаева «проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти».

Также эксперты уверены, что арест бывшего министра послужил причиной роста рейтинга российского президента Владимира Путина.