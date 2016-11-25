СМИ сообщили об уголовном деле о махинациях в РКЦ «Прогресс» в Самаре

В отношении начальника управления финансов и внешней экономической политики самарского РКЦ «Прогресс» Светланы Кирилиной возбуждено уголовное дело. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" в связи с выявленными махинациями при заключении госконтрактов на РКЦ "Прогресс". Подозреваемая по делу начальник управления финансов и внешней экономической политики РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина»,— рассказал собеседник агентства.

Топ-менеджер находится в статусе подозреваемой, она отстранена от дел. Следователи полагают, что она завысила стоимость госконтракта на модернизацию оборудования для производства деталей ракет. Ущерб предприятия только по одному этому факту может составлять 300 млн рублей. К махинациям могут быть причастны и другие руководители «Прогресса», однако подробности дела в интересах следствия не разглашаются.

РКЦ «Прогресс» является одним из старейших ракетно-космических предприятий России. С 1918 года он выпускал только самолеты, в 1958 году началось производство межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. На заводе были произведены первые ступени ракеты, на которой в 1961 году Гагарин полетел в космос. В настоящее время предприятие производит ракеты-носители для запуска пилотируемых и грузовых космических кораблей по программе МКС.