Молодые журналисты по всей стране ищут прогрессоров

С 6-00 25 ноября до 6-00 26 ноября в крупных городах России более 700 молодых журналистов в режиме онлайн рассказывают о социальных лидерах, благотворителях, социальных предпринимателях и прочих героях, которые делают нашу жизнь интереснее и современнее. Проект называется Медиаполигон Прогрессоры-24, ленту новостей проекта можно читать по адресу http://les.media/broadcasts/mediapoligon-24 на платформе Лес.Медиа.

"Словцо «прогрессоры» из романов братьев Стругацких мы используем вслед за Вячеславом Глазычевым для обозначения лидеров изменений в регионах страны", — рассказывает главред журнала «Русский репортер», лидер проекта Лес.Медиа Виталий Лейбин.

Клоуны, которые играют с больными детьми в Томске, владивостокское общество «Петра и кривого скана» помогает незрячим детям лепить из керамики, учитель музыки, больная раком, дарит радость и надежду своим ученикам. Уже на ленте «Прогрессоров-24» сотни заметок.

"У нас подключилось уже двадцать городов, а включится еще минимум 20. — говорит продюсер проекта «Медиаполигон» Наталья Телегина. — Сейчас я редактирую заметку про прогрессора из Волгограда, который делает медиапроект по развитию города. Начали появляться уже видеосюжеты, наш видеоредактор Анастасия Земерова уже с ними работает, в данный момент связывается с Новосибирском. Надеюсь, мы не сильно мешаем коллегам, которые нас приютили в своем офисе. Пока мы с вами разговариваем в админке появилось еще тридцать заметок, поэтому я возвращаются к работе".

«Прогрессоры-24» — некоммерческий, не политизированный проект для журналистов, фотографов, видеографов, которые рассказывают стране о героях нашего времени в режиме онлайн. Неформальное движение журналистов Медиаполигонов родилось из круга Летней Школы вокруг редакции журнала «Русский репортер». Это уже одиннадцатый медиапоЛигон, и второй, проходящий на социальной платформе Лес.Медиа http://les.media/. Генеральный партнер «Прогрессоров-24» —Рыбаков Фонд http://rybakovfond.ru/. В проекте участвуют более 700 корреспондентов, сотни социальных лидеров из минимум 40 городов.