Япония заявила России протест в связи с размещением ракет на Курилах

Глава японского МИД Фумио Кисида сообщил, что Япония заявила протест РФ из-за размещения российскими военными новейших береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на Курильских островах, передает агентство Kyodo.

«Я думаю, вы понимаете, что мы заявили протест», — ответил Кисида на вопрос о Курилах одного из депутатов верхней палаты парламента Японии. Ранее он пообещал ответные меры в отношении России.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил сожаление в связи с размещением противокорабельных ракет России.

В Кремле заявили, что размещение ракетных комплексов имеет обоснование, и подчеркнули, что это событие не должно повлиять на переговоры с Токио. Напомним, что президент РФ Владимир Путин посетит Японию в декабре.

Как сообщалось ранее теперь на острове Итуруп боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион берегового ракетного комплекса (БРК) «Бастион», а на острове Кунашир — «Бал». Военное руководство России в числе наиболее важных задач страны видит укрепление обороноспособности Дальнего Востока.