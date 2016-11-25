Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 ноября 2016, пятница, 16:50
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
25 ноября 2016, 16:26
биология медицина эмбриональное развитие

Цифровой атлас эмбрионов человека показал невиданные детали нашего развития

Компьютерная модель эмбриона в возрасте 6, 8, и 9,5 недель
Компьютерная модель эмбриона в возрасте 6, 8, и 9,5 недель
Bernadette de Bakker/ Academic Medical Center in Amsterdam

Созданный учеными из Нидерландов интерактивный трехмерный атлас эмбрионального развития дает возможность заглянуть в первые восемь недель внутриутробной жизни человека и познакомиться с деталями развития зародыша с беспрецедентной точностью.

«Всем кажется, что нам об этом известно всё, но я считают, что даже о Луне мы знаем больше, чем о собственном развитии», – говорит профессор Амстердамского университета Бернадет де Баккер (Bernadette de Bakker), которая возглавляла проект совместно с коллегой профессором Антоном Морманом (Antoon Moorman). Как указывает Бернадет де Баккер, многие учебники по эмбриологии человека содержат описания, сделанные десятилетия назад и основанные на наблюдениях за куриными и мышиными эмбрионами. В противоположность этому новый ресурс даст исследователям возможность изучить сложные изменения, происходящие в первые недели жизни, на человеческих эмбрионах, что поможет многим важным исследованиям. «Важно понимать нормальную человеческую эмбриологию, чтобы выяснить, как возникают врожденные дефекты и пороки развития», – говорит де Баккер.

В основу атласа были положены наблюдения над строением эмбрионов из анатомических коллекций, собранными врачами в США на протяжении последних ста лет, в ходе таких операций, как гистерэктомия. Было сделано более 15 тысяч цифровых фотографий окрашенных гистологических срезов. При подготовке атласа снимки обрабатывали 75 специально обученных студентов. Они разметили вручную каждый отдельный орган, нерв или сосуд.

В результате атласе в настоящее время состоит из интерактивных 3D-моделей четырнадцати эмбрионов, каждый из которых соответствует разным стадиям развития. Работа представлена в публикации журнала Science и доступна всем на особом сайте. Там пользователи смогут прослеживать развитие и изменения положения различных органов, а также целых систем организм, осматривать эмбрион с разных точек. Также доступны для просмотра цифровые фотографии участков, использованных для создания моделей, и подробные рисунки и таблицы данных, содержащие беспрецедентную информацию о том, как каждый орган растет и изменяется с течением времени.

При создании атласа де Баккер и ее коллеги уже узнали немало нового. «Мы обнаружили, что некоторые органы в организме человека развиваются значительно раньше, чем они впервые появляются в куриных или мышиных эмбрионах, а другие наоборот развиваются значительно позже», – рассказывает де Баккер. Это наблюдение очень важно, например, для эмбриональной токсикологии, когда исследователи определяют воздействие на эмбрион тех или иных лекарств. Теперь стало ясно, что данные экспериментов, проведенных над эмбрионами мышей, нельзя напрямую применять к человеческой эмбриологии.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.