Яйца домашней индейки возрастом 1500 лет были найдены в Мехико

Во время раскопок древнего города Митла в мексиканском штате Оахака археологи нашли одно из древнейших свидетельств одомашнивания индеек.

Митла была заселена сапотеками примерно с 500 года до н. э. и со временем стала крупным городом с населением более десяти тысяч человек. К 1200 году н. э. город пришел в упадок, а в конце XV века, незадолго до открытия Америки европейцами, Митлу разграбили ацтеки.

Как рассказывает археолог из Музея имени Стэнли Филда Гэри Фейнман (Gary Feinman), в 2009 году ученые нашли под руинами домов Митлы неповрежденную кладку из пяти яиц индейки. Подтвердить видовую принадлежность яиц помогло исследование структуры их скорлупы под электронным микроскопом. Хизер Лэфем (Heather Lapham), изучающая кости животных, нашла рядом останки семи индюшат, судя по костям – недавно вылупившихся. Также археологи нашли около 300 костей молодых и взрослых индеек в бытовых мусорных ямах Митлы. Наличие близко расположенных останков птиц разного возраста, по мнению исследователей, указывает на разведение индеек в хозяйствах древних жителей Митлы. Возможно, яйца и новорожденные птенцы были жертвоприношением при строительстве дома.

Фото: Linda Nicholas, The Field Museum

Яйца датируются периодом между 400 и 500 годами, что делает их самым древним свидетельством существования домашних индеек на юге Мексики. Сама древняя кость индейки в этом регионе датируется 180 годом, но это единичная кость и найдена она в пещере, так что нет доказательств, что она принадлежала домашней, а не дикой птице. Частыми находками кости домашних индеек становятся лишь после 900 года.

Исследовательская группа выделила ДНК из останков, чтобы определить, какие подвиды индейки разводились в древнем городе, но результаты генетического исследования пока не готовы. Рассказ о находках индеек в Митле опубликовал Journal of Archaeological Science: Reports.