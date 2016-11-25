Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
25 ноября 2016, пятница, 16:50
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ
25 ноября 2016, 14:33
археология домашние животные история Мексика

Яйца домашней индейки возрастом 1500 лет были найдены в Мехико

California Department of Fish and Wildlife

Во время раскопок древнего города Митла в мексиканском штате Оахака археологи нашли одно из древнейших свидетельств одомашнивания индеек.

Митла была заселена сапотеками примерно с 500 года до н. э. и со временем стала крупным городом с населением более десяти тысяч человек. К 1200 году н. э. город пришел в упадок, а в конце XV века, незадолго до открытия Америки европейцами, Митлу разграбили ацтеки.

Как рассказывает археолог из Музея имени Стэнли Филда Гэри Фейнман (Gary Feinman), в 2009 году ученые нашли под руинами домов Митлы неповрежденную кладку из пяти яиц индейки. Подтвердить видовую принадлежность яиц помогло исследование структуры их скорлупы под электронным микроскопом. Хизер Лэфем (Heather Lapham), изучающая кости животных, нашла рядом останки семи индюшат, судя по костям – недавно вылупившихся. Также археологи нашли около 300 костей молодых и взрослых индеек в бытовых мусорных ямах Митлы. Наличие близко расположенных останков птиц разного возраста, по мнению исследователей, указывает на разведение индеек в хозяйствах древних жителей Митлы. Возможно, яйца и новорожденные птенцы были жертвоприношением при строительстве дома.

Фото: Linda Nicholas, The Field Museum

Яйца датируются периодом между 400 и 500 годами, что делает их самым древним свидетельством существования домашних индеек на юге Мексики. Сама древняя кость индейки в этом регионе датируется 180 годом, но это единичная кость и найдена она в пещере, так что нет доказательств, что она принадлежала домашней, а не дикой птице. Частыми находками кости домашних индеек становятся лишь после 900 года.

Исследовательская группа выделила ДНК из останков, чтобы определить, какие подвиды индейки разводились в древнем городе, но результаты генетического исследования пока не готовы. Рассказ о находках индеек в Митле опубликовал Journal of Archaeological Science: Reports.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Facebook Google GPS IBM iPhone PRO SCIENCE видео ProScience Театр Wi-Fi альтернативная энергетика «Ангара» античность археология архитектура астероиды астрофизика Байконур бактерии библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса визуальная антропология вирусы Вольное историческое общество Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология глобальное потепление грибы грипп демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение зоопарк Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии коронавирус космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. открытия палеолит палеонтология память педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории происхождение человека Протон-М психология психофизиология птицы ракета растения РБК РВК регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы Сингапур смертность Солнце сон социология спутники старообрядцы стартапы статистика технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология фольклор химия христианство Центр им.Хруничева школа эволюция эволюция человека экология эпидемии этнические конфликты этология ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.