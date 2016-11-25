Путин и Эрдоган созвонились и обсудили Сирию

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели «обстоятельный разговор» по телефону, в ходе которого в том числе обсудили Сирию. Об этом говорится на сайте Кремля.

Стороны условились координировать «борьбу с международным терроризмом» в Сирии, для чего поддерживать контакты по линии МИДов, министерств обороны и спецслужб.

Накануне турецкие власти пообещали «ответные меры» на гибель трех своих солдат в Сирии в результате авиаудара сирийских правительственных сил.