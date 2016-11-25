Путин предложил признать толкования Конституционного суда единственно верными

Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты парламента РФ законопроект, предусматривающий запрет применения нормативных актов или их отдельных положений, истолкование которых расходится с постановлениями Конституционного суда (КС) России, передает РБК.

Карточка соответствующего законопроекта появилась в базе законодательной деятельности Государственной думы вечером 24 ноября.

Описанный в ней законопроект предусмативает введение нового вида постановления КС РФ — «принимаемого по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности нормативного акта органа государственной власти или договора между органами государственной власти».

Соответственно, Конституционный суд сможет выпускать постановления, на основании которых те или иные нормативные акты или договоры будут признаны соответствующими (ил не соответствующими) Конституции, — но именно в истолковании КС РФ. В таких случаях применение этих договоров и актов будет возможно только в утвержденном судом истолковании.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на «обеспечение обязательного учета правоприменительными органами» позиций Конституционного суда, а это «в рамках действующей правовой системы является необходимым элементом поддержания режима законности и правопорядка».