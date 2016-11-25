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25 ноября 2016, 16:10
Алексей Кудрин Владимир Путин экономика

Путин рассказал о содержании беседы с Кудриным

Владимир Путин и Алексей Кудрин
Владимир Путин и Алексей Кудрин

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в ходе недавней встречи с членом совета по стратегическому развитию Алексеем Кудриным обсуждал вопросы высокотехнологичного экспорта, а также медленного роста объемов производства высокотехнологичной продукции, передает РИА Новости.

«Мы совсем недавно встречались с Алексеем Леонидовичем, он мне рассказывал, принес наблюдения за последние несколько лет. У нас объем производства высокотехнологичной продукции растет очень медленно. Одна из причин заключается в том, что очень много бюрократических барьеров на пути производства такой продукции», — заявил президент.

Глава РФ заявил, что страна обладает большим экспортным потенциалом, который главным образом образован за счет роста производства сельскохозяйственной продукции.

«У нас появился самый большой в мире экспортный потенциал [для зерна] — 25 млн тонн. Растет потому что производство», — объяснил Путин.

Вместе с тем президент подчеркнул необходимость искать варианты улучшения сложившейся ситуации.

«Мы сегодня с вами обсуждаем вопросы поддержки. По сути речь идет о высокотехнологичном экспорте, промышленном экспорте. Но для того чтобы у нас был экспортный потенциал такой продукции, она должна производиться в необходимых объемах», — пояснил Путин.

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