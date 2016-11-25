Путин назвал «очень печальной историей» проблемы с «Зенит-ареной»

В ходе встречи с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино президент России Владимир Путин затронул тему проблемы строительства стадиона «Зенит-арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«Это очень такая печальная история», — сказал Путин.

Он заверил, что Москва в курсе всех замечания ФИФА, относящихся к стадиону и рассказал об обещании строителей устранить все нарушения к концу текущего года.

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко гарантировал ФИФА своевременную готовность одного из ключевых объектов Чемпионата мира 2018 года.



«Я им дал все гарантии, сказал "ай эм гарантиид"», — заверил Мутко.

Строительство «Зенит-арены» началось в 2007 году. В ходе работ проект подвергался корректировке трижды. Летом 2016 года выяснилось, что для завершения строительства требуются дополнительные денежные средства. Было решено перераспределить деньги со строительства соцобъектов Санкт-Петербурга, чтобы закончить строительство стадиона.

В августе 2016 года сменился генподрядчик строительства «Зенит-арены». Им стал стал «Метрострой».

После осмотра стадиона, которое прошло в октябре комиссия ФИФА пришла к выводу, что он не пригоден для проведения соревнований.

По делу о мошенничестве при строительстве «Зенит-Арены» Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга взял под арест бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна.

