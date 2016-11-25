СМИ анонсировали реорганизацию кремлевской администрации

Глава администрации президента России (АП) Антон Вайно в ближайшее время обнародует распоряжение о реорганизации АП, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, результатом организации, как ожидается, станет существенное сокращение количества управлений – в настоящее время их число равно 21. Изначально обсуждалось уменьшение количества управление до восьми-девяти, утверждает источник.

Предположительно, об изменениях станет известно на следующей неделе, когда состоится послание президента Федеральному собранию. Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что глава государства выступит перед высшим органом законодательной власти 1 декабря.