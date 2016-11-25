Минкомсвязи вступилось за главу «Почты России»

Минкомсвязи, в ведении которого находится «Почта России», ответило на претензии Генпрокуратуры к размеру доходов гендиректора «Почты» Дмитрия Страшнова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее сегодня Генпрокуратура обратилась в СКР с просьбой возбудить уголовное дело против Страшнова по статье «Злоупотребление полномочиями», а также в отношении двух замминистра связи по статье «Халатность». Надзорное ведомство посчитало незаконным выплату премии Страшнову за 2014 год в размере 95 млн рублей.

«Минкомсвязи получило представление Генпрокуратуры по результатам проверки. С позицией проверяющего органа относительно вознаграждения главы "Почты России" министерство не согласно», — заявили в пресс-службе Минкомсвязи.

Там добавили, что сотрудники министерства готовят обоснованный ответ прокуратуре.