МВД предложило ввести новый тип дорожной разметки

МВД РФ предложило ввести новый тип разделительной разметки желтого цвета, как на дорогах США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство разработало план по снижению аварийности и предложило изменить нормативно-правовые документы на установку торсовых ограждений на скоростных магистралях. В настоящее время для их использования требуются специальное разрешение ГИБДД.

Министерство также хочет обязать Минтранс и Росавтодор до 2017 года совместно разработать типовые схемы организации движения на перекрестках с высокой вероятностью выезда на встречную полосу.

Издание сообщает, что согласование плана МВД почти завершено и в ближайшее время документ поступит на утверждение первого вице-премьера РФ Игоря Шувалов.

Заместитель главы общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков сообщил «Коммерсанту», что типовые схемы перекрестков были созданы еще в 70-х годах прошлого столетия. По его мнению, их достаточно актуализировать и можно использовать.

Мухортиков также высказал предположение, что до введения желтой разметки нужно провести эксперимент на 10 участках.

«Сегодня есть проблема с временной разметкой, которая применяется в ходе строительства: она бывает и желтой, и розовой, и оранжевой, все это создает путаницу. Для "встречки" должен быть единый строгий стандарт яркого желтого цвета, который должен соблюдаться неукоснительно», — подчеркнул он.