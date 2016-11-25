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25 ноября 2016, 12:58
дороги России МВД Минтранспорта Росавтодор

МВД предложило ввести новый тип дорожной разметки

Желтая разметка дороги в США.
Желтая разметка дороги в США.
http://roads.ru/

МВД РФ предложило ввести новый тип разделительной разметки желтого цвета, как на дорогах США. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ведомство разработало план по снижению аварийности и предложило изменить нормативно-правовые документы на установку торсовых ограждений на скоростных магистралях. В настоящее время для их использования требуются специальное разрешение ГИБДД.

Министерство также хочет обязать Минтранс и Росавтодор до 2017 года совместно разработать типовые схемы организации движения на перекрестках с высокой вероятностью выезда на встречную полосу.

Издание сообщает, что согласование плана МВД почти завершено и в ближайшее время документ поступит на утверждение первого вице-премьера РФ Игоря Шувалов.

Заместитель главы общественного совета при Минтрансе Московской области Андрей Мухортиков сообщил «Коммерсанту», что типовые схемы перекрестков были созданы еще в 70-х годах прошлого столетия. По его мнению, их достаточно актуализировать и можно использовать.

Мухортиков также высказал предположение, что до введения желтой разметки нужно провести эксперимент на 10 участках.

«Сегодня есть проблема с временной разметкой, которая применяется в ходе строительства: она бывает и желтой, и розовой, и оранжевой, все это создает путаницу. Для "встречки" должен быть единый строгий стандарт яркого желтого цвета, который должен соблюдаться неукоснительно», — подчеркнул он.

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