«Русснефть» привлекла 32 млрд рублей в ходе IPO

Компания «Русснефть» Михаила Гуцериева в ходе первичного размещения на бирже (IPO) была оценена в 161,8 млрд рублей. 20-процентный пакет ее акций, выставленный на торги, — в 32,4 млрд рублей. Об этом сообщает «Прайм».

Всего компания разместила 58,8 млн акций по цене 550 рублей за штуку.

Нефтяную компанию, как пишут «Ведомости», контролирует семья Гуцериевых через кипрскую Belyrian Holdings Ltd. Другая часть компании находится в собственности трейдера Glencore.