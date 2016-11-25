Спутник Росгидромета остался без связи с Землей

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил о потере связи с собиравшим информацию для Росгидрометцентра первым метеоспутником «Электро-Л», передает «Интерфакс».

По словам источника, спутник «пришел в состояние вращения с периодом оборота около 10 минут в неориентированном полете».

Первый «Электро-Л» был выведен на орбиту в начале 2011 года, хотя предполагалось запустить его еще в 2006 году. Нынешние проблемы со связью у спутника не первые: в марте 2014 года были неполадки с системой ориентации и стабилизации, а также выход из строя многоспектральной камеры, предназначенной для съемки в высоком разрешении в видимом и инфракрасном диапазонах.

Специалисты сумели стабилизировать работу спутника, но после этого качественные снимки Земли он больше делать уже не мог.

Предполагалось, что «Электро-Л» будет обеспечивать Росгидромет оперативной информацией для подготовки прогнозов погоды, изучения состояния морей и океанов, анализа условий для полетов авиации и других целей.