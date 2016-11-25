Саудовская Аравия отказалась от встречи с РФ по заморозке нефтедобычи

Источники в Организации стран-транспортеров нефти (ОПЕК) сообщили об отказе Саудовской Аравии от участия в переговорах с представителями не входящих в картель нефтедобывающих государствам, передает Reuters.

По данным Bloomberg, решение Эр-Рияда не участвовать во встрече связано с неспособностью ОПЕК урегулировать внутренние противоречия по поводу параметров сокращения нефтедобычи.

Встреча, о которой идет речь, состоится 28 ноября в Вене, среди ее участников будут и представители России. Спустя два дня, 30 ноября, пройдет уже встреча самой ОПЕК, в ходе которой будут окончательно согласованы условия сокращения добычи нефти, предварительно сформулированные в Алжире (до 32,5-33 млн баррелей в сутки).

По данным СМИ, участники ОПЕК ждут от России согласия не только заморозить, но и сократить добычу нефти. Со своей стороны глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что никаких ультиматумов на этот счет из картеля не поступало.