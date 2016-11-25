У Надежды Савченко срезали волосы для анализа на наркотики

В прямом эфире программы «Вечерний прайм» на телеканале «112 Украина» ведущая Полина Голованова срезала у своей гостьи — депутата Верховной рады Надежды Савченко — прядь волос, которую обещала отправить на экспертизу.

Также Савченко заявила о своей готовности сдать кровь на анализ в случае необходимости. Речь шла о тестировании на наркотики. «Можете сейчас побрить меня хоть налысо, взять крови, сколько вам надо», — предложила нардеп телеведущей.

Кроме того, Савченко проинструктировала Голованову насчет правильного срезания волос на анализ. Соответствующий опыт, по словам депутата Рады, она приобрела, отбывая срок в российской тюрьме.

«Насколько я знаю, волос имеет генетическую память, то есть длина волос. Нужно брать или прикорневые, или обычно это делается по крови», — объяснила Савченко, добавив, что в заключении ее подобные процедуры пугали из-за опасности «занести какую-то заразу».

Тестирование на наличие наркотиков в организме — своего рода ноу-хау телеканала «112 Украина». Предложение сдать анализ ведущая программы «Вечерний прайм» делает всем своим гостям-политикам.