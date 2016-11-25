Путин вручил Стивену Сигалу российский паспорт

Президент России Владимир Путин встретился со знаменитым голливудским актером Стивеном Сигалом. Глава государства вручил Сигалу паспорт гражданина РФ и поздравил его с этим событием. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Актер получил российское гражданство в ноябре текущего года. Он заявил, что чрезвычайно рад возможности получить гражданство РФ, так как семья его отца родом из Владивостока, и у него много друзей в России.

Также сообщалось, что при поддержке губернатора Сахалина Олега Кожемяко Сигал подготовил пилотный проект по развитию спорта в крае и по обустройству города Корсаков.

Представитель голливудского актера Анар Рейбанд заявил об интересе Сигала к российской IT-компании «Галактика» и уже обратился к председателю наблюдательного совета компании Яну Абрамову с предложением в нее инвестировать.