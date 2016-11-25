Спасенное российскими моряками украинское судно передадут спасателям Греции

Большой противолодочный корабль (БПК) ВМФ России «Адмирал Кулаков» завершил спасательную операцию украинского рыболовецкого судна в Средиземном море. Оно отбуксировано на якорную стоянку и в ближайшее время будет передано спасательным службам Греции. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

«Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» завершил спасательную операцию по буксировке терпящего бедствие украинского рыболовецкого судна 097 на якорную стоянку в районе греческого острова Гавдос (30 миль южнее острова Крит)», — передает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что для буксировки судна российский корабль преодолел более 140 морских миль, что составляет около 260 километров.

Членам экипажа украинского судна оказана необходимая помощь. В настоящее время они находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от судна «097» Украины. Российские моряки спасли всех семерых членов экипажа, а судно взяли на буксир.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в этом поступке настоящую суть России, о которой ее часто спрашивают иностранные граждане.