СМИ узнали о разрешении российским кораблям получать снабжение в портах Греции

В Министерстве обороны Греции сообщили, что корабли ВМФ России смогут получать необходимое снабжение в греческих портах, передает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

«С российским флотом все будет идти очень хорошо, они будут швартоваться, они нормально будут снабжаться в Греции. Снабжение будет в соответствии с правилами. И, конечно, неприемлемо никакое давление, чтобы мы не давали топливо российским кораблям. Все разговоры об этом прекращены», — заверил собеседник агентства.

Источник также подчеркнул, что со стороны действующего президента США Барака Обамы не было давления по этому вопросу.

«Даже если и хотел бы оказать давление Обама, сами мы не стали обсуждать это», — объяснил собеседник РИА Новости.

Напомним, ранее американская сторона рекомендовала европейским государствам не оказывать поддержку российским судам, везущим топливо в Сирию.

Минобороны РФ увидело в просьбе подтверждение того, что борьба с терроризмом не являлась целью политики Обамы.