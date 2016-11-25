Глава РСПП рассказал про «ловушку Улюкаева»

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин назвал пробелы в законодательстве РФ, которые приводят к коррупционным рискам, «ловушкой Улюкаева». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на интервью Шохина телеканалу «России 24».

В ходе конференции «Ловушка "новой нормальности"» (термин, который вводил в оборот экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев) Шохин заявил, что этот термин в полной мере отражает то, каким образом можно обходить действующие нормы закона, пользуясь его несовершенствами.

«Не думаю, что дело Улюкаева — это борьба "силовиков" с "либералами", попытка сбалансировать распределение властных полномочий после того, как во власть пришло несколько либералов, в том числе в администрацию президента. Хотя такого рода конспирологические теории существуют, но, мне кажется, это скорее домыслы», — отметил глава РСПП.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере общей суммой в 2 млн долларов. Он отправлен под домашний арест. В связи с утратой доверия президент РФ Владимир Путин уволил Улюкаева с поста министра экономического развития России.