Шувалов предсказал россиянам рост доходов в 2017 году

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил, что падение доходов россиян закончилось и в 2017 году ожидается их рост. Об этом сообщает RT.

«Падение доходов закончилось. Надеемся, что в будущем году все-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти. И потребительский спрос должен в будущем году ожить, сейчас потребители ведут себя достаточно аккуратно», — сказал Шувалов.

Он также подчеркнул, что российская экономика вышла из тяжелой ситуации.

В начале ноября заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Яков Миркин высказал мнение, экономика России застыла на уровне 2015 года.

«Мой прогноз: в обозримой перспективе — экономика в болоте, болтанка вокруг нуля с ожиданием следующих "черных лебедей"», — сказал Миркин.

В середине ноября Росстат зафиксировал уменьшение реальных доходов россиян на 5,9% в октябре нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В свою очередь, в сентябре доходы населения РФ упали на 1,5%, следовательно, за месяц процесс ускорился почти в четыре раза.