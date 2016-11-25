Шувалов ответил на слухи о слиянии Минфина и Минэкономразвития

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что ему ничего не известно о слиянии Минфина и Минэкономразвития РФ, передает агентство РИА Новости.

«Мне ничего об этом не известно», — сообщил Шувалов.

Ранее СМИ сообщали, что российские власти обсуждают возможное объединение министерств финансов и экономического развития России в 2017 году. Еще один источник отметил, что слияние ведомств может произойти в 2018 году.