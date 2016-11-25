СК раскрыл причину задержания кавказского генерала ФСО

Руководителя кавказского отделения ФСО России генерала Геннадия Лопырева задержали «по фактам получения взяток в особо крупном размере», сообщается на сайте Следственного комитета России.

По данным ведомства, взятки поступали от руководителей ряда коммерческих структур «за общее покровительство» при заключении госконтрактов на ремонт и строительство.

Отмечается, что материалы на генерала собирала сама ФСО, а также ФСБ. Дело против Лопырева возбудил главк по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.

Лопырев задержан 25 ноября, по словам его адвоката, в этот же день суд должен назначить ему меру пресечения.