25 ноября 2016, 18:20
СК раскрыл причину задержания кавказского генерала ФСО
Руководителя кавказского отделения ФСО России генерала Геннадия Лопырева задержали «по фактам получения взяток в особо крупном размере», сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным ведомства, взятки поступали от руководителей ряда коммерческих структур «за общее покровительство» при заключении госконтрактов на ремонт и строительство.
Отмечается, что материалы на генерала собирала сама ФСО, а также ФСБ. Дело против Лопырева возбудил главк по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Лопырев задержан 25 ноября, по словам его адвоката, в этот же день суд должен назначить ему меру пресечения.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое