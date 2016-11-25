СМИ назвали новую фамилию Собчак

Известная телеведущая Ксения Собчак, которая недавно стала матерью, обратилась в госорганы для экстренной смене фамилии на Виторган-Собчак. Такое решение принято для того, чтобы новорожденный сын смог носить двойную фамилию, передает Life.ru со ссылкой на источник, близкий к семье.

«Поскольку ребенок может носить фамилию любого из родителей, Ксения даст ему свою, но прежде сама сменит на Виторган-Собчак. Такое решение было принято в связи с желанием сохранить память о своем отце — об Анатолии Собчаке» , — пояснил собеседник агентства.

Сообщается, что Ксения Собчак и актер Максим Виторган — родители малыша — уже выбрали имя для своего сына. Его решено назвать Платоном.

Напомним, Собчак стала матерью 18 ноября. «Теперь самый счастливый день. Я — мама прекрасного мальчика», — сообщала она.