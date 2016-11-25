Генпрокуратура сочла незаконной выплату главе «Почты России» 95 млн рублей

Генпрокуратура направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела в отношении главы «Почты России» Дмитрия Страшнова, а также двух заместителей министра связи. Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

Надзорное ведомство считает, что премия Страшнову за 2014 год в размере более 95 млн рублей была выплачена незаконно.

Генпрокуратура требует возбудить уголовное дело против Страшнова по статье «Злоупотребление полномочиями», а также по статье «Халатность» в отношении двух замминистра связи, принимавших решение о выплате премии.

О заработке Страшнова стало известно из сообщения «Почты России».

Оно, в свою очередь, последовало в ответ на публикации в СМИ приказа главы Минкомсвязи Николая Никифорова о повышении зарплат топ-менеджерам «Почты». Согласно документу Страшнов будет зарабатывать до 10 млн рублей в месяц.