Глава «Почты России» удивился претензиям Генпрокуратуры

Гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов выразил удивление тем, что Генпрокуратура просит завести на него дело из-за полученной премии за 2014 год в размере 95 млн рублей. Об этом он заявил ТАСС.

«Я выражаю удивление эскалацией ситуации с моими зарплатами и бонусами», — сообщил глава «Почты».

Страшнов добавил, что сейчас находится в командировке и о претензиях узнал из СМИ.

В Москву он планирует вернуться 26 ноября.

Руководитель госпредприятия сообщил также, что на днях была дана «исчерпывающая информация по существующим доходам и правилам начисления бонусов, а также правительственным нормативным актам, регламентирующим расчет вознаграждения руководителям государственных компаний», в том числе и его.