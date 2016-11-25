Глава «Почты России» объяснил свое нежелание отказываться от бонуса

Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов не видит причин отказываться от бонуса, который был выплачен ему государством, передает РИА Новости.

«Я не вижу причин для отказа от бонуса. Во-первых, этот бонус не я себе начисляю, этот бонус начисляет мне государство. И если государство в лице министерства или правительства Российской Федерации, которое эти постановления выпускало, эти постановления отменит, и соответственно, будет некая директива прямая, посмотрим», — обосновал свою позицию Страшнов.

Он считает, что его отказ от бонуса стал бы крайне негативным прецедентом для рынка в целом, поскольку «отклонение от закона, наверно, это не совсем то, что необходимо делать».

Напомним, ранее «Почта России» заявила о своей готовности предоставить правоохранительным органам необходимые документы в качестве обоснования выплаты Страшнову премии в размере более 95 млн рублей.

«В случае поступления запроса правоохранительным органам будут представлены все документы в рамках полномочий предприятия», — заверили в «Почте России».

25 ноября Дмитрий Страшнов выразил недоумение по поводу желания прокуратуры завести на него уголовное дело в связи с якобы незаконной выплатой ему вознаграждения в размере более 95 млн рублей.