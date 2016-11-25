Мемория. Сергей Танеев

25 ноября 1856 года родился Сергей Танеев, композитор.

Личное дело

Сергей Иванович Танеев (1856—1915) родился во Владимире. Его отец Иван Ильич был помещиком, потомственным дворянином. Он окончил Московский университет, получив степень магистра словесных наук. Также увлекался музыкой и был композитором-любителем. Мать, Варвара Павловна, по словам ее старшего сына Владимира, «могла быть хорошим судейским адвокатом и внесла в… семейство свежую неиспорченную кровь грубого русского духовенства». На ней держалось хозяйство и воспитание троих сыновей.

С пяти лет Сергей учился игре на фортепиано. В 1866 году, когда ему было девять, семья переехала в Москву. В том же году он был принят в только что открытую Николаем Рубинштейном Московскую консерваторию.

В первые годы уровень требований для поступающих в консерваторию был невысоким, лишь некоторые ученики имели первичную теоретическую подготовку. За годы обучения помимо занятий в музыкальных классах студенты осваивали и общеобразовательные дисциплины.

Педагогом Танеева по классу фортепиано был сам Рубинштейн, который отмечал, что «Танеев принадлежит к числу весьма немногих избранных, он будет великолепный пианист и прекрасный композитор». Композицию студент изучал под руководством Петра Чайковского, дружба с которым продлилась вплоть до смерти последнего в 1893 году.

Танеев стал первым, кто окончил консерваторию с золотой медалью. Это произошло в мае 1875 года.

Летом того же года выпускник по приглашению Рубинштейна отправился с ним в образовательное путешествие в Афины и города Италии. Осенью Танеев-пианист начал активно гастролировать по России, выступая в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Харькове и других городах.

По совету Рубинштейна в октябре 1876 года отправился в Париж, где пытался давать концерты и составить сольное выступление, однако сделать этого не удалось. В Париже Танеев регулярно бывал в гостях у певицы Полины Виардо, где познакомился с Тургеневым, Флобером и известными французскими музыкантами. В гостях у Камиля Сен-Санса он исполнил Первый фортепианный концерт Чайковского. Летом 1877 года вернулся в Москву.

С 1878 по 1905 год преподавал в Московской консерватории: вел классы гармонии, инструментовки, фортепиано, композиции. В 1881 году получил звание профессора. В 1885—1889 годах был директором консерватории.

Параллельно выступал в качестве пианиста и дирижера, исполняя, главным образом, свои произведения. Танеев сочинил четыре симфонии (1874—1898), концерт для фортепиано с оркестром, двадцать камерно-инструментальных ансамблей, полсотни романсов, оперу «Орестея» (1894), кантату «Иоанн Дамаскин».

В консерватории он провел ряд научных исследований в области фольклора («О музыке горских татар»), источниковедения (работа об ученических рукописях Моцарта), полифонии. В трудах по полифонии впервые предложил математическую формулу (index verticalis) для сочинения сложных контрапунктов.

Также он был одним из первых, кто решил разделить музыкальное образование на две ступени, которые ныне соответствуют училищу (среднее специальное образование) и консерватории (высшее музыкальное).

В 1905 году покинул консерваторию, протестуя против решения об отчислении студентов, принимавших участие в забастовках. В 1906 году стал одним из основателей и педагогов Народной консерватории. В этом учебном заведении взрослые могли научиться игре на инструментах, сольному и хоровому пению, посетить курс теории музыки. Плата за обучение сольному пению составляла 20 рублей за год, хоровому — 3 рубля. Для сравнения зарплата служащего в Москве была тогда около 50 рублей в месяц, месячная аренда небольшой квартиры обходилась в 15-20 рублей. Народную консерваторию посещали главным образом служащие и ремесленники.

В апреле 1915 года Москва хоронила ученика Танеева, композитора Александра Скрябина. Танеев пришел на прощание уже простуженным и получил осложнение в виде пневмонии.

Через два месяца, 19 июня 1915 года, он скончался в возрасте 58 лет.

Чем знаменит

Сергей Танеев

Выдающийся российский композитор, музыковед, профессор Московской консерватории (до 1905 года), пианист-виртуоз. Его учениками были звезды академической музыки: Александр Скрябин, Сергей Рахманинов, Николай Метнер, Константин Игумнов, Рейнгольд Глиэр и многие другие. Танеев — автор симфоний, романсов, концертов для фортепиано с оркестром, оперы «Орестея» (1894).

О чем надо знать

Личная жизнь музыканта не сложилась. Он не завел семьи и детей. Единственная любовь его жизни, о которой известно, — это супруга художника Альберта Бенуа Мария Карловна. Она была талантливой пианисткой, окончила Петербургскую консерваторию, воспитала четверых детей.

В конце 1890-х годов Танеев подружился со Львом Толстым. Композитор часто гостил в Ясной Поляне и играл с Толстым в шахматы. Если проигрывал Танеев, то исполнял что-нибудь на рояле, если Толстой — он читал какое-нибудь свое произведение. Танеев близко сошелся с женой Толстого Софьей Андреевной, не находившей себе места из-за кончины младшего сына Ивана, умершего в 1895 году в возрасте семи лет.

«Я осталась жива и обязана этим странному средству — музыке. Лучше всех действовала музыка Танеева. Иногда мне стоило только встретить Сергея Ивановича, послушать его бесстрастный, спокойный голос, и я успокаивалась. Личность Танеева была почти ни при чем. Он внешне был мало интересен, всегда ровный, скрытный», — писала она в дневнике.

Толстой ревновал Софью Андреевну, отношения супруги с Танеевым вдохновили писателя на повесть «Крейцерова соната».

Прямая речь

Петр Чайковской о первом впечатлении от Танеева (С. И. Савенко «Сергей Иванович Танеев»): «Я увидел юношу некрасивого, но с милым русско-татарским лицом… Ни в выражении глаз, ни в чертах лица, ни в мягком по-московски нараспев голосе не отражалось ничего не только гениального, но даже просто даровитого. Передо мной был только хорошо выкормленный симпатичный барчук. Таким предстал передо мной впервые мудрейший и лучший из смертных, каких мне привелось видеть».

Племянница композитора Елена Танеева о сватовстве дяди (Научная музыкальная библиотека имени Танеева): «Раз, это было зимой, к крыльцу нашего дома подъехали нарядные сани, запряженные прекрасной лошадью, и из них вышла очень нарядная и красивая девушка. <…> Когда она уехала я спросила дядю: "Кто эта красивая девушка?" Он сказал: "Это моя ученица Мазурина, которая приезжала ко мне по делу". Прошло некоторое время. К крыльцу подъехала опять та же лошадь и тот же кучер, но в санях сидела пожилая женщина в ковровом платке и в шубе. Она спросила, дома ли Сергей Иванович. Ее провели в его комнату. Скоро отворилась дверь, вышла эта женщина с обиженным видом, и Сергей Иванович с громким смехом провожал гостью до двери. Когда женщина уехала, бабушка Варвара Павловна спросила дядю, отчего он так смеется, ведь неудобно по отношению к гостье. Дядя сказал: "Ведь это сваха. Она приезжала меня сватать. Она стала говорить, что есть девица-красавица — очень богатая музыкантша, которой он очень нравится, и не желает ли Сергей Иванович вступить в супружество с этой девицей? Я стал хохотать, а она обиделась. Нет, ты подумай, сваха, меня сватать!", и дядя опять захохотал. А бабушка приняла это очень серьезно и сказала, что девица, вероятно, из купеческого звания, а там принято так поступать — посылать сваху, когда девица желает выйти замуж за человека, который ей нравится. <…> Потом Мазурина вышла замуж за лучшего виолончелиста Москвы — [Анатолия] Брандукова».

Сергей Рахманинов о гостеприимности композитора (там же): «К нему на квартиру, в его домик-особняк [по адресу Малый Власьевский переулок, дом 2 в Москве], стекались самые разнокалиберные, по своему значению несоединимые люди: от начинающего ученика до крупных мастеров всея России. И все чувствовали себя тут непринужденно, всем бывало весело, уютно, все были обласканы, все запасались от него какой-то бодростью, свежестью, и всем, сказал бы я, жилось и работалось после посещений "танеевского домика" легче и лучше».

4 факта о Сергее Танееве

Танеев много помогал начинающим композиторам, прося издать их сочинения. Покинув консерваторию, он стал давать больше концертов. Также продолжил занятия с некоторыми студентами, при этом не брал с них платы, считая, что оплата мешает строгому отбору учеников.

Сохранились записи выступлений самого Танеева, сделанные в конце XIX века на парафиновые валики.

Композитор жил с родителями, а после смерти матери и до своей кончины — с няней. С ней связан один анекдот. Сергею Ивановичу на концертах дарили не только цветы, но и лавровые венки. Как-то раз, когда в хозяйстве заканчивалась эта приправа, няня сказала: «Вы бы в концерте поиграли, а то лавровый лист подходит к концу».

Музыкант был похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве, рядом с могилой матери. В 1940 останки были перенесены на Новодевичье кладбище.

Материалы о Сергее Танееве:

Биография в Википедии

Биографическая справка сайта Московской консерватории

Статья на сайте радиостанции «Орфей»

Справка с сайта музея композитора

Сайт Научной музыкальной библиотеки имени Танеева

С. И. Савенко «Сергей Иванович Танеев» («Музыка», 1984)