Более 30 иранцев погибли при столкновении поездов

В Иране этим утром произошла крупная железнодорожная авария: столкнулись два пассажирских поезда. В результате погибли, по меньшей мере, 36 человек, еще 95 получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на иранское телевидение.

Катастрофа произошла около 08:00 по местному времени (07:30 мск) на границе между областями Семнан и Дамеган.

Составы, следовавшие из Семнана и Тебриза в Мешхед, сошли с рельсов. Два вагона загорелись. Причины аварии пока не установлены.