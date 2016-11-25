Телеканал «Дождь» потерял съемочную группу в Донецке

Редакция телеканала «Дождь» сообщила о потере связи со своей съемочной группой — корреспондентами Сергеем Ерженковым и Василием Полонским, которые находились на задании в Донецке.

Журналисты перестали выходить на связь сегодня, 25 ноября, а перед этим Полонский успел передать в редакцию информацию о том, что его задержали сотрудники министерства государственной безопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

При этом в редакции «Дождя» уточнили, что съемочная группа оформляла аккредитацию для работы и в министерстве информации ДНР, и в Службе безопасности Украины.

На территорию Донецкой народной республики журналисты прибыли с украинской стороны. В их планы входила подготовка ряда сюжетов для эфира «Дождя» и сайта телеканала.

Известно, что накануне съемочная группа записала интервью с экс-секретарем Совета безопасности ДНР Александром Ходаковским.

Ходаковский прокомментировал ситуацию, предположив, что корреспондентов «Дождя» могли задержать для профилактической беседы, поскольку «пресс-секретарь главы ДНР Александра Захарченко превысила свои полномочия и дала аккредитацию без ведома самого Захарченко».