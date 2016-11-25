Украина решила провести ракетные стрельбы в воздушном пространстве России

В воздушном пространстве России в районе Крыма, где летают гражданские и государственные воздушные суда, могут быть проведены ракетные стрельбы Украины. Такое решение украинская сторона приняла в одностороннем порядке, передает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«В нарушение всех международных соглашений Украина в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации в районе полетной информации "Симферополь". 24 ноября 2016 года Украиной был издан НОТАМ (авиационное уведомление) об активировании опасных зон в воздушном пространстве в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами», — говорится в сообщении Росавиации.

Российская сторона потребовала незамедлительной отмены решения.

«Издание данных НОТАМов не согласовывалось ни с компетентными органами Российской Федерации, ни с российским провайдером аэронавигационного обслуживания», — отметили в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что действия Украины нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации и представляют потенциальную угрозу гражданской авиации.

Напомним, в октябре 2001 года украинские военные сбили зенитной ракетой пассажирский самолет ТУ-154 во время учений ПВО. В результате катастрофы погибли 78 человек.

Еще одна трагедия произошла в 2014 году, когда пассажирский самолет Boeing-777 компании «Малайзийские авиалинии», следовавший по рейсу MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Донецкой области. Тогда погибли все 298 человек, находившиеся на борту.