В Краснодарском крае пропали три десантника

В Темрюкском районе Краснодарского края после прыжков с парашютом пропали трое военнослужащих Новороссийского соединения ВДВ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

24 ноября в районе станицы Варениковская проходили плановые учебно-тренировочные занятия. Трое десантников приземлились «вне заданной площадки» — в реку Кубань.

В настоящее время на месте происшествия начались поиски, работает комиссия командования Воздушно-десантных войск, к ней подключились сотрудники правоохранительных органов.

7 сентября стало известно, что в Азовском море близ станицы Должанской Краснодарского края во время несения службы погиб сотрудник российского погранотряда, еще один пограничник пропал без вести. Оба были на перевернувшемся катере. Третий член экипажа смог самостоятельно добраться до берега.