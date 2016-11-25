Янукович приехал в суд для дачи показаний по делу Майдана

Экс-президент Украины Виктор Янукович прибыл в Ростовский областной суд, где в 14:00 мск начался его допрос по делу о жертвах беспорядков на киевском Майдане в 2014 году. Об этом сообщает сайт телеканала «112 Украина».

Допрос Януковича проходит по видеосвязи со Святошинским районным судом Киева.

Как сообщает RT, украинский судья попросил перенести заседание на 28 ноября из-за невозможности доставить бывших спецназовцев «Беркута» в зал заседаний. СИЗО, где они находятся, заблокировано.

Янукович на это заявил, что процесс по делу Майдана намеренно затягивают, чтобы истина о событиях не была установлена.