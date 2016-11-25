Янукович решил пока не возвращаться во власть

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, что пока не думает о возвращении в политику. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается моего возвращения в политику, я скажу так: в СМИ очень много пишут, что я хочу вернуться во власть, реванш какой-то взять. Я [же] мечтаю о том, чтобы как можно быстрее закончилась в Украине война, на моей родине в Донбассе, чтобы перестали гибнуть люди, чтобы Донбасс воскрес из руин, в которые его привела война. Очень хочется, чтобы вернулись люди, которых разогнали сейчас по всему миру — очень много беженцев. Вот я об этом больше думаю. О другом, как говорят, пока нет», — сказал он.

В Ростов Янукович приехал для дачи показаний по видеосвязи украинскому суду, в котором проходит процесс об убийствах во время Евромайдана в 2014 году. Заседание было в итоге перенесено на 28 ноября.