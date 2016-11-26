В Мытищах задержан обливший кислотой 17-летнюю девушку

В городе Мытищи Московской области полиция задержала подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку, сообщает пресс-служба областного ГСУ СКР.

Подозреваемый оказался 20-летним жителем подмосковном Электрогорска. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»)

По данным следствия, рано утром 25 ноября молодой человек, находясь у одного из домов по улице Сукромка города Мытищи, с целью убийства плеснул в лицо девушке неустановленное химическое вещество. Потерпевшая получила телесные повреждения в виде химических ожогов лица и кистей рук. Как выяснили следователи, нападавший является знакомым девушки, с которым она недавно рассталась.