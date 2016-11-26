Войска Асада установили контроль над крупным кварталом Алеппо

Правительственная армия Сирии установила полный контроль над кварталом Масакин-Ханано на востоке Алеппо, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанский телеканал «Аль-Манар».

Отмечается, что наступление на квартал, занятый и укрепленный боевиками террористических организаций, велось несколько дней. Первая линия обороны была прорвана сирийскими войсками еще в понедельник.

В субботу время передовые подразделения уже выдвинулись к следующему рубежу — кварталу Хейдария.