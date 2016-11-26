Британцам предложили после Brexit купить гражданство ЕС

Жители Великобритании, которые хотят жить и работать в Евросоюзе после Brexit, смогут купить гражданство ЕС, пишет The Times.

По данным издания, такую инициативу в настоящее время разрабатывает Европарламент. Британцы смогут платить ежегодный взнос, чтобы сохранить многие из преимуществ членства в ЕС, в частности, свободу перемещения по территории ЕС и право на проживание и голосование на выборах в структуры блока.

Идею уже поддержал бывший премьер-министр Бельгии и переговорщик по Brexit в Европейского парламента Ги Верхофстадт. В свою очередь, член Европарламента из Люксмебурга Шарль Горенс сообщил, что британцы могут получить паспорта и бесплатно.

Издание уnочняет, что Европарламент проголосует за предложение до конца 2017 года, после чего его должны будут одобрить страны, входящие в ЕС.