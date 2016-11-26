Мужчина обстрелял автобусы из пневматического оружия на юго-западе Москвы

Неизвестный мужчина из пневматического оружия обстрелял автобусы на юго-западе столицы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел на улице Старокачаловская около дома № 5. По информации сотрудников столичной полиции, хулиган уже задержан, в настоящий момент проводится его допрос.

Пострадавших в результате происшествия нет. О причинах, побудивших мужчину совершить подобный поступок, не сообщается.

Вечером в минувшую пятницу, 25 ноября, неизвестный в центре Москвы обстрелял троллейбус из пневматического пистолета. Происшествие произошло около 18:30 на Ленинском проспекте, у дома №10. Неизвестный предположительно из пневматического пистолета несколько раз выстрелил в троллейбус, повредив стекла салона, а затем скрылся.