Путин второй раз за два дня обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в субботу, 26 ноября, провел телефонный разговор со своим турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

«Сегодня состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом, в ходе которого продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии», — говорится в заявлении. Как отметили в пресс-службе Кремля, обмен мнениями прошел в конструктивном ключе.

Предыдущий разговор глав государств состоялся 25 ноября по инициативе турецкой стороны. Путин и Эрдоган обсудили, в частности, торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в Сирии. Они договорились продолжать координировать усилия в борьбе с международным терроризмом. Также Путин выразил президенту Турции соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сирии.

24 ноября Анкара обвинила сирийские правительственные войска в авиаударе по турецким войскам, находящимся на сирийской территории. В результате этой атаки погибли три солдата, еще 10 получили ранения.