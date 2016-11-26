Выдворенные из ДНР журналисты «Дождя» вернулись в Россию

Журналисты съемочной группы российского телеканала «Дождь», выдворенные властями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), находятся в Ростове-на-Дону. Об этом в субботу сообщается на сайте телеканала.

По словам журналистов Сергея Ерженкова и Василия Полонского, сотрудники правоохранительных органов ДНР провели их допрос, после чего удалили записи журналистов.

Как отметил Полонский, в качестве причины для выдворения представители властей назвали неправильно указанный номер мобильного телефона при аккредитации, однако, по его словам, номер был указан верно. Он также уточнил, что обоим журналистам запрещен въезд в ДНР.

Ранее представитель министерства государственной безопасности (МГБ) ДНР заявил о выдворении с ее территории съемочной группы российского телеканала «Дождь», которая якобы нарушила закон о журналистской деятельности. В министерстве утверждают, что корреспонденты не располагали «соответствующей аккредитацией министерства информации ДНР», из-за чего были приглашены для разъяснений в МГБ и продемонстрировали отснятые ими на территории республики материалы.