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26 ноября 2016, 00:20
Мемория

Мемория. Борис Егоров

Борис Егоров
Борис Егоров
© Издательство "Правда"

26 ноября 1937 года родился Борис Егоров, врач и космонавт

 

Личное дело

Борис Борисович Егоров (1937—1994) родился в Москве в семье врачей. Отец, выдающийся нейрохирург Борис Григорьевич Егоров, был директором НИИ нейрохирургии им. Бурденко. Мать Анна Васильевна работала окулистом. Она умерла, когда Борису было 14 лет.

После школы юноша решил пойти по стопам родителей и поступил на лечебный факультет 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова. На старших курсах увлекся новой для того времени наукой — космической медициной. С 1960 года начал работать лаборантом в созданном Центре подготовки космонавтов, затем был переведен в Государственный научно-исследовательский испытательный институт авиационной и космической медицины МО СССР на должность врача-лаборанта, а с 1961 года (после окончания института) - младшего научного сотрудника. В том же году был призван в ряды Советской Армии. Проходил службу в вышеназванном институте.

В октябре 1962 года Егоров написал рапорт с просьбой ходатайствовать перед вышестоящим командованием «о включении в группу врачей-космонавтов». С 1964 года был прикомандирован к Минздраву СССР в связи с организацией Института медико-биологических проблем. Он прошёл курс тренировок и подготовки к полёту в космос и активно включился в научно-исследовательскую работу.

Весной 1964 года Борис Егоров был зачислен в группу врачей-кандидатов в космонавты, а 12 октября 1964 года совершил космический полет на первом трехместном пилотируемом космическом корабле «Восход» в качестве врача-космонавта. Этот полет стал эпохальным: СССР стремился утвердить свой приоритет в эксплуатации многоместных кораблей, и первым из них стал «Восход». Впервые в составе экипажа был не только летчик - командир корабля Владимир Комаров, но также инженер Константин Феоктистов и врач - Егоров.

К моменту полёта в космос Борис Егоров уже опубликовал 10 научных работ и почти закончил кандидатскую диссертацию по теме «Некоторые особенности афферентных связей нейронов вестибулярных ядер». На борту космического корабля он продолжил изучение этой темы: «На корабле „Восход“ мы изучали действие факторов космического полёта на вестибулярный аппарат — орган чувств, реагирующий на изменения положения тела в пространстве. Всё это пришлось на себе испытать. В результате — очень интересный большой фактический материал, помогающий расширить и уточнить выдвинутые ранее гипотезы». Во время полёта в условиях невесомости Егоров в специальной книжке записывал показания приборов, которые контролировали физиологическое состояние космонавтов. Ему удалось собрать очень ценный в научном отношении материал о действии невесомости на организм человека.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1964 года Борису Егорову было присвоено звание Героя Советского Союза и звание «лётчик-космонавт СССР» с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В течение последующих 20 лет - с 1964 по 1984 годы - Егоров работал в Институте медико-биологических проблем. Совмещал исследования в области молекулярной биологии и биотехнологии с руководством крупными космическими проектами. В 1965-1966 годах он возглавлял работы по подготовке и проведению экспериментов на первом в мире длительно существовавшем биоспутнике «Космос-110», в 1968-1974 годах - по организации системы медицинского обеспечения создаваемых орбитальных станций «Салют», в 1975 году - по реализации программы медицинского обеспечения первого совместного советско-американского космического полета «Союз-Аполлон», а в 1975-1979 годах являлся научным руководителем созданного при его непосредственном участии Центра управления медицинским обеспечением космических объектов.

Сочетая эту работу с научными исследованиями, Егоров изучал основы функциональных изменений и особенности клеточной регуляции тканей целостного организма в условиях космического полета. Этой теме была посвящена его докторская диссертация «Теоретические основы и система управления состоянием человека в условиях невесомости» (1979 год). В 1982 году Борису Егорову было присвоено звание профессора.

Еще с 1973 года Егоров начал активно работать в области направленного биосинтеза физиологически активных соединений с использованием культивируемых клеток человека и животных. Его оригинальные исследования стали фундаментом для создания этого нового и перспективного направления в области медицинской биотехнологии.

В 1984 году Борис Егоров стал одним из создателей и первым директором Научно-исследовательского института биомедицинской технологии, преобразованного в 1988 году в Научно-производственный центр медицинской биотехнологии МЗ СССР.

Егоров являлся членом Научного совета по Государственной научно-технической программе «Новейшие методы биоинженерии» Госкомитета по науке и технике АН СССР,  членом Межведомственного совета по молекулярной биологии и биотехнологии при Госкомитете по науке и технике и Президиуме АН СССР, членом Биотехнологического совета АН СССР и членом Совета по молекулярной биологии и биотехнологии Министерства здравоохранения СССР и АМН СССР.

В декабре 1989 года Егоров вышел в отставку в звании полковника медицинской службы.

С апреля 1992 по конец  января 1993 года был советником президента МКБ «Телебанк».

Борис Егоров умер от инфаркта 12 сентября 1994 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

 

Чем знаменит

 
Борис Егоров. 1965
Александр Моклецов / Commons:RIA Novosti

Егоров - первый в мире врач, непосредственно изучавший в условиях космического полета действие на организм человека невесомости и других факторов полета. Результаты его исследований функции вестибулярного анализатора были обобщены в кандидатской диссертации «Некоторые особенности афферентных связей нейронов вестибулярных ядер» (1967 г.). Его концепция о дисбалансе сенсорных элементов вестибулярного аппарата в условиях невесомости, лежащем в основе расстройств вестибулярной системы, явилась основой для разработки средств и методов противодействия развития синдрома укачивания в космических полетах.

 

О чем надо знать

Борис Егоров был женат четыре раза, при этом дважды – на известных актрисах Наталье Фатеевой (1965—1970) и Наталье Кустинской (1970—1989).

В первый раз Егоров женился еще в институте на Элеоноре Мордвинкиной. У пары в 1962 году родился сын, которого также назвали Борисом. Но вскоре после полета Егоров познакомился с актрисой Натальей Фатеевой. По одной версии, их познакомил Юрий Сенкевич, который тоже готовился к полету в космос, и Егоров сразу влюбился в Фатееву, ставшую кумиром советской публики после выхода в прокат фильма «Три плюс два». По другой – Фатеева сама бегала за красавцем-космонавтом и заставила его уйти от жены. В 1965 году актриса вышла за него замуж, а в 1969 году у них родилась дочь Наташа. Через некоторое время после ее рождения Егоров узнал о романе своей жены с румынским певцом и киноактером Даном Спэтару.

Когда дочери  было год и девять месяцев, Борис ушел от Фатевой к ее подруге, с которой они вместе снимались в знаменитой картине «Три плюс два»  - Наталье Кустинской, которую пресса называла «советской Брижит Бардо». Эта история сделала двух известных актрис врагами на всю жизнь.

С Кустинской Егоров прожил почти 20 лет. Общих детей у пары не было, но Борис усыновил Митю - сына Кустинской от предыдущего брака, и растил его как собственного сына. Дмитрий Егоров сыграл Диму Сомова в фильме «Чучело» Ролана Быкова.

После 19 лет брака Егоров развелся с актрисой, пережившей две тяжелейшие травмы, в том числе перелом основания черепа, и женился в четвертый и последний раз – на стоматологе Татьяне Вураки, у которой уже было двое детей. Вместе они прожили до самой смерти космонавта.

 

Прямая речь

О полете в космос: «Разве забудешь такой день, забудешь космодром и утро старта, объятия друзей, их сердечные напутствия, пожелания счастливого пути! Разве изгладятся из памяти волнующий момент приземления и первые шаги снова на родной земле!».

Наталья Кустинская о жизни с Борисом Егоровым: «Это были лучшие годы в моей жизни, которые пролетели, как один день. Мы повсюду были вместе. Обычно жен космонавтов не допускали на какие-то спецмероприятия, но для меня Боря добился «зеленого коридора» на все их пленумы. Когда ему приходилось уезжать за границу, он звонил мне по шесть-семь раз в день. А когда приезжал, привозил горы сумок. Многочисленные «гостинцы» предназначались только мне, он умудрялся идеально подбирать мои размеры, угадывать цвет, фасон, длину. Если выступал на каких-то конференциях, обязательно пускал по залу мои фотографии. Он бывал на всех моих спектаклях не один десяток раз – подруги постоянно надо мной подшучивали: мол, не надоело твоему-то заученные наизусть тексты выслушивать? Если мне предлагали роли в кино, он вместе со мной читал сценарии, иногда мы просиживали до четырех-пяти утра. Материально тоже не бедствовали. Егоров зарабатывал очень неплохо, да и я ездила по свету с творческими встречами, много снималась. У нас была пятикомнатная квартира в Спиридоньевском переулке, о которой ходили легенды. Во время одной из поездок в Америку Боря увидел у кого-то из тамошних миллионеров шикарный бассейн прямо в квартире. Приехал и устроил нечто подобное у нас дома. Строили это сооружение месяца три-четыре. Все отделали мрамором, с лесенками. Боря там даже кварц установил, чтобы я загорала. Мебель с золотой обивкой, а-ля XVIII век, заказывали прямиком из Франции. Стены в комнатах были обиты настоящим шелком. Помню, Юлиан Семенов, когда приехал к нам, даже присел от восхищения. Он, привыкший к роскоши, такого еще не видывал!».

 

6 фактов о Борисе Егорове

  • В январе 1961-го, за три месяца до старта Юрия Гагарина, Егоров добился, чтобы его включили в группу медиков-парашютистов, которые должны были оказать первую помощь вернувшемуся на землю космонавту.
  • Егоров — единственный из советских космонавтов, формально никогда не состоявший в отряде космонавтов (Феоктистов на момент полёта также не был членом отряда, но был зачислен в него в 1968 году).
  • Порядковый номер космонавта — 9  в СССР и 13 в мире.
  • Космический полет «Восхода-1»  был гораздо более рискованным, чем полеты на уже обкатанных «востоках». Впервые в капсуле размещались сразу три человека. На каждого космонавта приходилось в пять раз меньше пространства, чем было у Юрия Гагарина. Ради экономии места конструкторы решили, что космонавты полетят без скафандров. Это был риск - отсутствие скафандров погубило впоследствии экипаж «Союза-11».
  • Продолжительность полета Егорова в космосе составила была 1 сутки 17 минут 3 секунды.
  • Самым большим увлечением Егорова были автомобили. В 60-е годы у него одного из немногих в стране была иномарка - знаменитый «бьюик-электра». По воспоминаниям знакомых, космонавт носился по городу на невероятной скорости, но в аварии не попадал. В сорок лет увлекся мотокроссом. Вместе с приемным сыном Митей они собрали гоночные мотоциклы и гоняли на них по холмам.

 

Материалы о Борисе Егорове

К 40 летию со дня полета первого врача-космонавта Бориса Егорова

Борис Егоров на сайте «Космическая энциклопедия»

Тринадцатому космонавту планеты везло с женами

Статья о Борисе Егорове в Википедии  

 

 

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