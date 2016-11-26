Хакеры узнали о приеме американскими атлетами кокаина перед ОИ-2016

Двое американских спортсменов употребляли кокаин перед Олимпийскими играми 2016 года в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщается в Facebook хакерской группы Fancy Bears.

Хакеры взломали переписку представителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) с сотрудниками американского антидопингового агентства (USADA), которые обсуждали эту тему. Затем Fancy Bears передала полученные документы британскому изданию The Guardian.

В переписке между представителями WADA и USADA рассказывается об одном известном американском спортсмене, чей анализ крови вызвал подозрение. Кроме того, в письмах сообщается о двух известных американских спортсменах, у которых были обнаружены изменения в крови, характерные для употребления кокаина. По всей видимости эти спортсмены принимали кокаин до начала Олимпийских Игр-2016 в Рио, чтобы сбросить вес. Имена этих спортсменов ни Fancy Bears, ни The Guardian не сообщают.

Ранее хакерская группа Fancy Bears распространила частные медицинские сертификаты спортсменов, в том числе Брэдли Уиггинса, Серены Уильямс и Симона Билей, которые по медицинским показаниям употребляли препараты, которые WADA относит к допингу.