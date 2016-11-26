Британский фотограф Дэвид Гамильтон найден мертвым в Париже

Скандально известный британский фотограф и фотохудожник Дэвид Гамильтон скончался в возрасте 83 лет в Париже, сообщает Reuters.

По данным источника в правоохранительных органах, Гамильтона без сознания нашел в его парижской квартире сосед и вызвал врачей. Предполагается, что он мог совершить самоубийство.

Гамильтон, чьи работы публиковались в дорогих модных журналах, был известен своими снимками молодых обнаженных и полуобнаженных моделей. Его фотографии часто вызывали обвинения в детской порнографии. В 2005 году в графстве Суррей на юге Великобритании власти запретили книги Дэвида Гамильтона, однако позже были вынуждены принести публичные извинения и заявить, что оснований для запрета работ Гамильтона нет.

Ранее фотографа обвинила в сексуальном насилии французская теле- и радиоведущая Флави Фламен. Она заявила, что в 1987 году, когда ей было 13 лет, Гамильтон изнасиловал ее во время фотосессии. Сам фотограф эти обвинения отрицал.