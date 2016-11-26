Фидель Кастро умер на 91 году жизни

Умер лидер Кубинской революции Фидель Кастро, на протяжении нескольких десятилетий возглавлявший Республику Куба. Об этом в субботу сообщило официальное кубинское информационное агентство Prensa Latina.

О смерти кубинского лидера объявили в ночь на 26 ноября по государственному телевидению. Он скончался в 7 часов вечера (3 ночи по Москве). Позже смерть Фиделя Кастро в интервью западным агентствам подтвердил его брат, председатель совета министров страны Рауль Кастро.

Сообщается, что тело кубинского лидера будет кремировано в соответствии с его завещанием. О дате похорон Рауль Кастро обещал объявить отдельно.

Как отмечает агентство Reuters, Фидель Кастро страдал кишечным заболеванием, которое едва не привело к его смерти в 2006 году.

Фидель Кастро возглавлял Кубу с 1959 года по 2008 год. В 1950-х годах он начал борьбу против пришедшего к власти в республике путем военного переворота Фульхенсио Батисты.

13 августа 2016 года президент России Владимир Путин по телефону поздравил лидера кубинской революции с 90-летием. «Отмечен его огромный личный вклад в становление независимой современной Кубы, укрепление отношений подлинной дружбы и стратегического сотрудничества между нашими странами», — говорилось в пресс-релизе Кремля по итогам беседы.