Путин назвал Фиделя Кастро символом целой эпохи

Президент России Владимир Путин направил председателю Государственного совета и Совета министров Кубы Раулю Кастро телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью кубинского лидера Фиделя Кастро. Об этом 26 ноября сообщается на сайте Кремля.

«Выражаю Вам и всему кубинскому народу самые глубокие соболезнования в связи с кончиной лидера Кубинской революции, Вашего брата Фиделя Кастро. Имя этого выдающегося государственного деятеля по праву считается символом целой эпохи в новейшей мировой истории», — говорится в послании главы государства.

Владимир Путин также напомнил, что Фидель Кастро внес большой вклад в становление российско-кубинских отношений, был «искренним и надежным другом России». Путин отметил патриотизм кубинского лидера, его убежденность в правоте своего дела, которому он отдал всю жизнь.

Ранее глава партии КПРФ Геннадий Зюганов выразил соболезнования в связи с кончиной лидера кубинской революции Фиделя Кастро. «Ушел один из титанов политики, государственный деятель, человек, который заложил основы нравственной политики, политики, которая прежде всего размышляла о судьбах простого человека, достойной жизни тружеников и счастливого мира», — цитирует слова Зюганова агентство ТАСС.